Karmod, Güney Sudan'da Askeri karakol kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod, Afrika ülkelerinden Güney Sudan'da askeri karakol binası kurdu.

Karmod tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Sudan'ın başkenti Cuba şehrinin kırsalında kurulan karakol, Karmod Yeni Nesil Konteyner yapılarıyla hazırlandı. Türkiye'de hazırlanarak demonte olarak ülkeye gönderilen proje, ulaşım imkanlarının çok güç olduğu bir bölgede gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, subaylarla beraber 20 kişilik askeri birliğin kullanacağı karakol binasını bir hafta gibi kısa bir sürede kullanıma hazır teslim ettiklerini belirtti.

Demonte özelliğin verdiği avantajla zor coğrafyalarda bile yapılarını kolaylıkla kurulum gerçekleştirdiklerini vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ürünlerimiz Türkiye'den yüklenerek deniz yolu taşımacılığıyla Kenya'nın Mombasa limanına, oradan da kara yoluyla proje alanına sevk edildi. Kurulum bölgesine ulaşım sağlayan yolların çok kötü koşullara sahip olmasına rağmen ürünlerimizi zarar görmeden proje alanına ulaştırdık. Yeni Nesil Konteyner modelimizin demonte vidalı geçmeli sisteminin sunduğu avantajla kısa sürede kurulum gerçekleştirdik. Ayrıca uzun ömürlü ve güvenli yapı sınıfı, farklı iklim şartlarına sağladığı yüksek yalıtım değerleri gibi üstünlükleriyle konteyner binalarımız Afrika genelinde, konut, ofis, madencilik işçi kampları, askeri tesisler gibi çok sayıda farklı kullanımlar için yapı tercihi oluyor."

Öztürk, Güney Sudan'da tamamladıkları karakol projesinde 15 adet Yeni Nesil Konteyner ünitesinin kurulumunu gerçekleştirdiklerini aktararak, toplam 210 metrekare büyüklükteki ana binada hizmet ofisinin yanı sıra yatakhane ve yemekhanenin de yer aldığını bildirdi.