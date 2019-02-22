Karma el sanatları sergisi düzenlenen törenle açıldı Balıkesir’in Edremit ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği “Karma El Sanatları Sergisi” düzenlenen törenle açıldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği “Karma El Sanatları Sergisi” düzenlenen törenle açıldı.

Halk Eğitimi Merkezinin kültürel değerleri korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Kaymakam Ali Sırmalı, "Merkezimizin sunduğu bütün eğitimleri önemsiyoruz. Özellikle kurslarımıza katılan kursiyerlerin yoğun ilgisi bizi mutlu ediyor. Bugün de burada el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergimizin açılışını gerçekleştirdik. Sergilenen el emeği göz nuru ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerlerimize ve serginin açılmasında emeği geçen yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Açılış törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Avcı, Şube Müdürü Ali Erkoç, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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