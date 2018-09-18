Eğitimciler: Tercihe dayalı eğitimden yanayız

Harun Sekmen İstanbul Azgın azınlık tarafından eleştirilmesi dahi yasaklanan karma eğitim modelinin revize edilerek tercihe dayalı bir modele dönüştürülmesine destek açıklamaları peşi sıra geldi. Yıllardan bu yana seküler faşistler tarafından toplumun her kesimine dayatılan karma eğitim modelinin, esnekleştirilerek daha özgür bir sisteme dönüştürülmesi memnuniyetle karşılandı. Akit uzun yıllar boyunca tercihe dayalı bir eğitim sisteminin başarıyı artıracağına dikkat çekmiş ve yaptığı araştırmalarla karma eğitim dayatmasının akademik performansı düşürdüğünü tescillemişti. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar tercihe dayalı bir eğitim sisteminin olumlu sonuçlar doğacağını belirttiler.

FITRATA UYGUN EĞİTİM

Eğitimci yazar Ercan Çifci, karma eğitim modelinin kaldırılmadığını ama tercihe dayalı bir eğitim modelinin önünün açıldığını belirterek, “Hali hazırda karma eğitimin kaldırılması söz konusu değil. Bugün tek cinsiyetli eğitim seçeneğini tercihler arasında göstermek aslında herkesi fıtrat ve mizacına, istidat ve istediğine uygun okullarda milli ve modern bir eğitime tabi tutmak demektir. Bu ise bütün dünyada kabul gören tabii süreçtir” dedi. Azgın azınlık tarafından karma eğitimin dayatıldığını kaydeden Çifci, “Kimsenin tek cinsiyetli eğitimi dayatması da söz konusu değil. Tam tersine karma dayatması var. Bu yönde gelen teklifler kişileri kendi fıtrat yapısı ve insani duyguları noktasında tercih sahibi kılmaya çalışmaktır. Bilim adamlarınca, tek cinsiyetli eğitimde öğrencilerin daha özgür bir şekilde derse katıldığı, daha iyi odaklandığı ispatlanmıştır” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİ PSİKOLOJİSİNE OLUMLU YANSIR

Psikoterapist Aile ve Eğitim Danışmanı Adnan Kalkan, öğrencilere tercih sunulmasının önemli olduğunu belirterek, “Esnek bir eğitim modeline geçilmesinin öğrencilerin gelişimi ve psikolojisi açısından oldukça önemli bir adım. Aynı ortam dayatılan iki cinsiyette de; mahcup olmak, alay edilmek gibi psikolojik sorunlardan dolayı kendini ifade etme durumu ortadan kalkacaktır” dedi. Kız ve erkek öğrencilerin yapılarının farklı olduğuna işaret eden Kalkan, “Bir diğer sorun ise, kız ve erkeklerin beyin öğrenme sistemlerinin farklıdır. Karma eğitimin dayatılması harcanan nesillere ve körelen yeteneklere yol açmaktaydı” ifadelerini kullandı.

MİLLETİN ÖNEMLİ BİR TALEBİ

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Kız ve erkek olarak ayrıştırılmış okulların yaygınlaştırılması önemli bir taleptir. Bu ihtiyaç sadece dini saiklerle değil, eğitim öğretimin akademik başarısı temelinde de değerlendirilmelidir” dedi. Türkiye’de marka olmuş liselerin daha önce tek cinsiyetli eğitim verdiğini belirten Öksüz, “Türkiye’de marka olmuş birçok kurumun daha önce karma eğitim vermeyen kurumlar olduğunu biliyoruz. İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Üsküdar Çamlıca Kız Lisesi bunlardan bir kaçı” şeklinde konuştu.