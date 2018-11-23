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Karlov suikastı iddianamesinde şok detaylar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer aldı.

23 Kasım 2018 Cuma 14:52
Karlov suikastı iddianamesinde şok detaylar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Akıncı tarafından hazırlanan 609 sayfalık iddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer aldı. 

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, suikast  sonucu öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan  iddianamede yer alan şüpheli ve tanık beyanları, saldırgan Mevlüt Mert  Altıntaş'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısını ortaya koydu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rus Büyükelçi Karlov'un  öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame mahkemeye  gönderildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Akıncı  tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler ile tanıkların beyanlarına yer  verildi.

Dosyanın şüphelilerinden Sercan Başar, soruşturmayı yürüten savcı  Akıncı'ya verdiği ifadede, 17-25 Aralık sürecinden önce İzmir Rüştü Ünsal Polis  Meslek Yüksek Okulu'nda sınıf arkadaşı Kaan Bülbül'ün davetiyle örgütün sohbet  toplantılarına birkaç defa katıldığını söyledi.

Saldırgan Mevlüt  Mert Altıntaş'ın da bu toplantılara geldiğini  belirten Başar, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY irtibatının kalmadığını,  bu nedenle Altıntaş'ın toplantılara devam edip etmediğini bilmediğini öne sürdü.

Şüphelilerden Kaan Bülbül de 2012'de polis okuluna başladığını,  kendisiyle Hamza kod isimli Burak Yusmak'ın irtibat kurduğunu, zaman zaman bu  kişinin evine giderek sohbetlere katıldığını bildirdi.

  Sohbet toplantılarında genellikle dini konuların konuşulduğunu  belirten Bülbül, "Evde Fetullah Gülen'e ait kitap ve videolar bulunuyordu. Bazen  Gülen'e ait videolar izleniyordu. Eve gittiğim zamanlarda Mevlüt Mert Altıntaş,  Sercan Başar, Ufuk Gül, Kadir Şamlı, Doğukan Söylemez, Cüneyt Saatçi isimli  şahısları da gördüm. Sercan, Ufuk ve Mevlüt 17-25 Aralık sonrasında da söz konusu  eve gelip gitti. Mevlüt Mert Altıntaş, Hamza ile evde Fetullah Gülen'e ait  videoları izliyordu. İçine kapanık, konuşmayan birisiydi. Okulda sürekli Sercan  ile geziyordu." dedi.

Altıntaş'ı fotoğraflarından da teşhis eden Bülbül, "Göstermiş  olduğunuz fotoğraftaki şahıs Mevlüt Mert Altıntaş isimli aynı sınıfta okuduğum  polis okulu öğrencisidir. FETÖ evlerine gittiğini bildiğim şahıstır. Sercan  Başar'ın en yakın arkadaşıydı. Bu şahıs, 17-25 Aralık 2013 olaylarından sonra  zaman zaman da olsa FETÖ evlerine giden kişidir." şeklinde beyanda bulundu.

 "BENİM ZÜMREMDE GÖZÜKÜYOR"  

 Şüphelilerden Doğukan Söylemez de 12 Ocak 2017'de yaptığı fotoğraf  teşhisinde, Altıntaş'ın FETÖ/PDY toplantılarına katıldığını söyledi.

Dosyanın şüphelilerinden Kadir Şamlı, Altıntaş ile polis okulunda aynı  sınıfta eğitim gördüğünü, okulda Hamza kod adlı Burak Yusmak'ın abiliğini yaptığı  FETÖ/PDY evine gittiğini, saldırganı da söz konusu evde gördüğünü beyan etti.

Şüphelilerden Ufuk Gül de Altıntaş ile polis okulunda aynı sınıfta  bulunduğunu, Burak Kusmak'ın abiliğini yaptığı FETÖ/PDY evine gittiğini, Mevlüt  Mert Altıntaş'ı evde zaman zaman gördüğünü bildirdi. Saldırganın, dindar ve içine  kapalı biri olduğunu ifade eden Gül, 17-25 Aralık sürecinden sonra sohbet  toplantılarına katılmadığını, ancak Altıntaş'ın sohbete devam ettiğinin sınıfta  konuşulduğunu bildirdi.

Örgütte "zümre başkanı" olarak görev yaptığını kabul eden ve kod  adının Said olduğunu söyleyen şüphelilerden Salih Yılmaz ise okulu kazanıp  Ankara'ya gelen alt kademedeki örgüt mensuplarının üst devreleri tarafından  karşılandığını, bu kişilerin karşıladığı öğrenciyi üstteki öğretmenlere teslim  ettiğini, Ramazan Yücel'in de Mevlüt Mert Altıntaş'ı karşıladığını ve öğretmeni  Ahmet kod adlı Şahin Söğüt'e teslim ettiğini bildirdi.

Sohbet toplantılarından sonra öğrencilerle alakalı ayrı ayrı  konuştuğunu belirten Yılmaz, bu konuşmalarda Mevlüt Mert Altıntaş'ın da isminin  geçtiğini söyledi.

Ahmet kod isimli Şahin Söğüt'ün kendisine bağlı olduğunu itiraf eden  Yılmaz, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın kendi zümresi içerisinde gözüktüğünü  belirterek, "Ancak cinayetle herhangi bir alakam bulunmuyor. Bu konuda herhangi  bir bilgim yok." dedi.

 Dosyada tanık olarak beyanı geçen Cüneyt Saatçi de Cumhuriyet  Başsavcılığınca alınan ifadesinde, İzmir Polis Meslek Yüksek Okulu'nda okuduğunu,  Kadir Şamlı, Mevlüt Mert Altıntaş, Sercan Başar, Kaan Bülbül ve Ufuk Gül'ün sınıf  arkadaşı olduğunu, tam emin olmamakla birlikte bu kişilerin FETÖ terör örgütüne  mensup olduğunu söyledi.

Tanık Cem Yıldız ise Mevlüt  Mert Altıntaş ve arkadaşı Sercan Başar'ı,  İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulunda 2013-2014 yıllarında sınıf  komiserliği görevi sırasında tanıdığını belirtti.

 FETÖ'nün okuldaki etkinliğini anlayarak öğrencilere devletin polisi  olmaları, vatana, millete hizmet etmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu  söyleyen Cem Yıldız, "Bu iki şahsı da öğrencilikleri sırasında okul içinde  uyardım. Kendileriyle konuştuğumda bu yapıyla ilişkilerinin olduğunu beyan  ettiler. Altıntaş ve Başar ile bu yapıyı bırakmaları konusunda görüşmelerim oldu.  17-25 Aralık 2013 tarihindeki olaylardan dolayı bu şahısları uyarma ihtiyacı  duydum. Altıntaş ve arkadaşı Başar, 17-25 Aralık süreci sonrası Fetullahçı Terör  Örgütü ile ilişkilerini kestiklerini iddia ettiler." diye konuştu.

  Tanık Eray Geç de ifadesinde, Mevlüt Mert Altıntaş'ın, okulda ikinci  sınıfın başından itibaren Kaan Bülbül, Sercan Başar ve Yakup Buyruk ile takılmaya  başladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu şahıslar bize 'Hafta sonları kahvaltıya gidelim, namaz kılalım,  dini sohbetler yapalım, sizi abiler ile tanıştıralım' gibi söylemlerde  bulunuyordu. Bu şahısların söylemleri ve okuldaki hareketlerinden Fetullah Gülen  ile bağlantılı FETÖ/PDY yapılanması içerisinde olduklarını anladım. Özellikle  Kaan Bülbül 'Gelin cemaat evlerine gidelim, sohbetlere katılalım, namazımızı  kılalım, Fetullah Gülen hoca efendi bir çok kitap yazmış, bunları okuyalım' gibi  söylemlerde bulunup bu sözlerin ardından yanında taşıdığı Fetullah Gülen'e ait  vesikalık fotoğrafı gösteriyordu."

 Eray Geç, Altıntaş'ın bahsettiği kişilerle takılmaya başladıktan sonra  sınıf kütüphanesinde bulunan Fetullah Gülen'e ait kitapları okumaya başladığını  söyledi.

 "SURİYE'YE GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ" 

Tanık Hüseyin Korkmaz, Altıntaş'ın çok konuşan biri olmadığını, zaman  zaman hatırını sorduğunu belirterek, "Heyecanlı bir yapısı olduğunu düşünüyorum.  Bir kaç kez bana 'Müslümanlar ne olacak' dediğini hatırlıyorum. Bir konuşmamızda  bana FETÖ terör örgütünün sohbetlerine gittiğini söyledi. Tam olarak 'Fetullah  Gülen cemaati sohbetlerine de gitmiştim.' dedi. Konuşmanın devamında bu  toplantıların polis okulundan önce olduğu kanaatine vardım. FETÖ terör örgütü ya  da FETÖ şeklinde bir konuşması olmadı. Sadece 'Fetullah Gülen cemaatine gittim.'  şeklinde beyanda bulundu." diye konuştu.

Tanık İbrahim Bilal Oduncu, ifadesinde, telefonla arayarak görüşmek  isteyen Altıntaş'ı evine davet ettiğini, görüşmede Altıntaş'ın çok bunalımda  olduğunu, görevden ayrılmak istediğini söylediğini belirterek, "Yanılmıyorsam  Suriye'ye gitmek istediğini, orada Müslümanların sıkıntı çektiğini, onlara yardım  etmek istediğini söyledi. Görevi bırakmaması gerektiğini, Suriye'ye gitmesinin  bir çözüm olmadığını söyleyerek ona nasihat etmeye çalıştım." dedi.

 Tanık Şahin Ergül, ifadesinde, okulda bulundukları dönemde mescide  gelenler birbirlerini tanıdıkları için Mevlüt Mert Altıntaş ile Sercan Başar'ın  FETÖ ile ilişkilerinin bilindiğini anlattı.

  
 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:52
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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