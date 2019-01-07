0553 313 94 23

Karlov suikastı davasının görülmesine yarın başlanacak

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 13'ü tutuklu, 28 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince yarın görülecek

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:34
Karlov suikastı davasının görülmesine yarın başlanacak

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 13'ü tutuklu, 28 sanık yarın hakim karşısına çıkarılacak.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması, Ankara adliyesinde saat 08.30'da başlayacak.

Karlov suikastına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer alıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında "anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı tasarlayarak öldürme", "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları isteniyor.

Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki'nin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Karlov suikastının arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu belirtiliyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Öte yandan, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine 20 Ağustos 2018'de ateş edilmesine ilişkin 4 şüphelinin yargılandığı davanın görülmesine de Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:34
  1. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Karlov

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Avrupa medeniyeti! 49 göçmeni günlerdir denizde bekletiyorlar
    1. İşte Avrupa medeniyeti! 49 göçmeni..
    2. Lübnan'da fırtına ve kar hayatı..
    3. İtalyan hükümetinden Sarı Yeleklilere..
    4. Eyüpsultan'da "Patikondu Projesi"
    5. Karabük'te şüpheli ölüm
    6. Lübnan'ı fırtına ve kar vurdu!..
    7. Türkiye'deki 2018 yılı uyuşturucu..
    8. Kanser korkusu plastikleri bıraktırdı
    9. GÜNCELLEME - Yurtta kış
    10. New York borsası yükselişle açıldı
    11. Soğuk kasvetli havalar sizi esir almasın
    12. Öğrenci evinde feci ölüm! Balkondan..
    13. Tunus'tan Katar'a Arap Birliği daveti
    14. Galatasaray, ilk transferini..
    15. Yurtta kış
    16. 'Ankesörlü telefon' operasyonunda 1..
    17. Kirli işbirliğine yeniden başlıyorlar!..
    18. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    19. Böbrek sorunu olana A vitamini zararlı!
    20. Buzul örtüsünün erimesi tonlarca metan..
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!