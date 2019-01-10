Karlov suikastı davasında yeni gelişme! Yakalama kararı çıkarıldı
Karlov suikastı davasında tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında yakalama emri çıkarıldı. Tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedildi. Dava 11 Şubat tarihine ertelendi.10 Ocak 2019 Perşembe 21:23
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Heyet, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı.
Duruşma, 11 Şubat tarihine ertelendi.
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