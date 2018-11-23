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Karlov iddianamesinde suikastin arkasında, darbe girişiminin faili, aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu vurgulandı.

23 Kasım 2018 Cuma 14:55
Karlov iddianamesinde suikastin arkasında, darbe girişiminin faili, aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu vurgulandı.
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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