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Karlov iddianamesinde, Gülen'in yanı sıra Şerif Ali Tekelan, Emrullah Uslu ve saldırganın "örgüt abisi" Şahin Söğüt de şüpheli olarak bulunuyor.
23 Kasım 2018 Cuma 14:53
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:53
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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