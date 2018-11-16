Karlov cinayetinde yeni gelişme

Habertürk'ten Fezvi Çakır'ın haberine göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlovsuikastına ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. Bir numaralı şüpheli ise FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen fotoğraf sergisinde polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca suikaste dair başlatılan soruşturma 2 yıl sonra tamamlandı.

28 ŞÜPHELİ BULUNUYOR

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan ve henüz onaylanmayan iddianame yaklaşık 600 sayfadan oluşuyor. İddianamede 9'u tutuklu, 28 şüpheli yer alıyor. İddianamede, şüphelilerin, "Anayasayı ihlal ve Kasten adam öldürme" suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in olduğu şüpheliler arasında fotoğraf sergisinin organizatörü Timur Özkan, Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt abisi Şahin Söğüt de yer alıyor. İddianamede, suikastin FETÖ tarafından organize edildiği ifade edildi. Örgütün bu suikast ile Türkiye'yi uluslararası alanda zor duruma düşürmeyi ve Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmayı amaçladığı belirtildi.

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İddianamede, organizatör Timur Özkan'ın, Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ile birlikte suikasttan 10 gün önce Rusya'ya gittiği anlatıldı. İfadesinde Karlov’un sergiye katılacağını 1 gün önce öğrendiğini ifade eden Özkan'ın, Aydınbaş ile yaptığı yazışmalardan Karlov'un sergiye katılacağını 5 gün önceden bildiğini ortaya koyduğu savunuldu.

İddianamede, saldırgan Altıntaş ile eski BTK çalışanı olan mahrem imam Şahin Söğüt'ün, suikasttan önce görüştüğünü ortaya koyan önemli bir delile de yer verildi. Buna göre, Söğüt'ün kullandığı telefonun suikasttan 10 gün önce yani 9 Aralık saat 17.15’te Altıntaş'ın evinin yakınlarından sinyal verdiği tespit edildi. İddianamede, Söğüt'ün bu görüşmede Altıntaş’a suikast talimatını verdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.