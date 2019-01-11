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Karlıovalı çocuklar okullarını özledi

Çetin kış koşullarının etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 8 gündür eğitim verilemiyor- Öğrencilerden Irmak Temiz:- "Öğretmen ve arkadaşlarımı özledim. Bir an önce okulların açılmasını bekliyorum"

11 Ocak 2019 Cuma 12:51
Karlıovalı çocuklar okullarını özledi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 8 gündür eğitim verilemiyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve soğuk hava, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede 40 köye ulaşılamıyor.

Özel İdare ekiplerince kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizleme çalışmaları yürütüyor. İlçede çetin kış şartları eğitimde de aksamalara neden oldu. 2 Ocak'tan bu yana ilçe genelindeki okullarda eğitim verilemiyor. Bazı öğrenciler okullarından ve arkadaşlarından 8 gün ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Karlıova Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Hacıoğlu, ilçede okulların büyük bölümünün taşımalı eğitim kapsamında olmasından dolayı eğitime olumsuz hava koşullarına bağlı olarak ara verildiğini belirtti. Merkezde de kar ve fırtına nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşandığına işaret eden Hacıoğlu, öğrencilerin güvenlikleri açısından risk teşkil etmesi nedeniyle okulların tatil edildiğini aktardı.

Öğrencilerden Irmak Temiz, 2 Ocak'tan bu yana okula gidemediklerine işaret ederek "Öğretmen ve arkadaşlarımı özledim. Bir an önce okulların açılmasını bekliyorum." dedi.

Veli Maksut Bingöl, çocukların okula gidememesi nedeniyle evde sıkıldığını ifade etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:51
  1. 10 gün
  2. eğitim
  3. KARLIOVADA
  4. verilemiyor

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