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Karlıova'daki öğrencilerin karnelerini velileri aldı

18 Ocak 2019 Cuma 10:04
Karlıova'daki öğrencilerin karnelerini velileri aldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin karnelerini velileri aldı.

İlçede 2 haftadır etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını dahi karşılamakta sıkıntı yaşadığı ilçede, yaklaşık 10 gündür eğitim yapılamadı.

Yoğun kar yağışından dolayı mahalle ve sokaklarda ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçede, evlerinden çıkamayan öğrencilerin yerine anne ve babaları karnelerini aldı.

Velilerden Ramazan Parlatıcı, kar nedeniyle çocukların bir süredir okula gidemediğini belirterek, bugün de karne günü olmasına rağmen çocukların evden çıkamadığını söyledi.

Parlatıcı, bu nedenle diğer veliler gibi çocuklarının karnelerini almak için okula geldiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:04
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