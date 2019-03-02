Karlıova'da yoğun kar yağışı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeniden başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeniden başlayan yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor. Karlıova ilçesinde tekrar başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belediye ekiplerinin 2 günlük çalışması sonucu açılan mahalle yolları kar yağışı sonucu yeniden kapandı. Kar ve tipi dolayısıyla belediye ekipleri kar küreme araçlarıyla kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Belediye yetkilileri, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuz duruma karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayarak, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.