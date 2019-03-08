Karlıova’da tipi ve don etkili oluyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün yoğun kar yağışının ardından başlayan tipi zaman zaman etkisini sürdürürken, soğuk hava nedeniyle yollar buz buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı dün Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun olarak etkisini gösterdi. Kar yağışının en çok etkili olduğu Karlıova’da ise kuvvetli rüzgarla birlikte 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel idare ve belediye ekiplerinin çalışması ile hem yollar açıldı, hem de mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından bu kez de soğuk hava kendini gösterdi. Gece eksi 20’lere ulaşan soğuk hava, gündüz de güneş olmasın rağmen eksi 10 civarlarında seyretmeye başladı. Soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Çatı kenarlarında ise boy boy buz sarkıtları oluştu.

Okulların bugün de tatil edildiği Karlıova’da soğukların Sibirya gibi olduğunu belirten vatandaşlar, yıllardır böyle bir soğukla karşılaşmadıklarını ifade etti.

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bugünden itibaren bölgede sıcaklıklarda artış beklendiğini bildirerek çığ tehlikesine karşı uyardı. Meteoroloji ayrıca saatte 50 kilometre hızla kuvvetli rüzgarın da etkili olabileceğini aktardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1 ile 3 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların akşam saatlerine kadar zaman zaman hamleli olmak üzere kuzeybatılı yönlerden saatte 30 ile 50 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte Malatya, Tunceli ve Bingöl’ün kuzey kesimleri ile Elazığ’ın doğusunda mevcut kar örtüsüne sahip yüksek eğimli arazilerde kar erimesine bağlı su baskınları ve çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir" denildi.