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Karlıova'da okulun sundurması çöktü

Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesinin terasındaki sundurma, biriken kar yüzünden çöktü

16 Aralık 2018 Pazar 14:49
Karlıova'da okulun sundurması çöktü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir okulun terasındaki sundurma, biriken kar nedeniyle çöktü.

Alınan bilgiye göre, Kanitat Mahallesi'nde 120 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesinin 3'üncü katındaki terasın sundurması, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Okulun tatil olması dolayısıyla herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı olayın ardından Kaymakam Levent Yetgin, okulda incelemede bulundu.

Kentte 3 gündür aralıklı olarak etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 14:49
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