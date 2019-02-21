0553 313 94 23

Karlıova’dakarla mücadele

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar temizleme çalışmaları belediye ekipleri tarafından ara mahallelerde aralıksız devam ediyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:59
Karlıova’dakarla mücadele

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar temizleme çalışmaları belediye ekipleri tarafından ara mahallelerde aralıksız devam ediyor.


Son 20 yılın en çetin ve zor kışını geçiren Karlıova’da, belediye ekipleri kar yağışının başladığı günden bu yana temizlik çalışmalarına devam ediyor.Kar kalınlığının yer yer 3 metreye yaklaştığı ilçede belediye ekipleri mahalle ve ara sokaklarda çalışmasının son aşamasına geldi.Bir haftadır etkisini yitiren karın ardından donla oluşan buz sarkıtları da temizleniyor.


Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bingöl, “Yaklaşık 27 yıldır belediyede çalışıyorum. Ben böyle kış, böyle bir kar görmedim. Çok ciddi anlamda bu sene kar yağdı. Çoğu yerde kar kalınlığı 3 metreye kadar yaklaştı. Son bir haftadır kar yağmıyor ve don olayı oldu. Kar temizleme çalışmalarımızı neredeyse bitirdik. Dondan dolayı oluşan buzlar çok daha zor. Biz vatandaşlarımızın rahatlığı için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizlerinde mutluluğudur. Vatandaş mutlu ve rahat olsun diye gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” dedi.


Mahallelerde çalışmaların bittiğini aktaran Bingöl, “Bütün mahallelerimizdeki çalışmalarımızı bitirdik. Şu anda ana yollarda açılmayan bir yer kalmadı. Mahalle mahalle, sokak sokak ve ev ev gezerek temizlik çalışmalarımızı neredeyse bitirdik. Aynı zamanda bir ekibimiz de buz sarkıtlarını temizliyor” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden kantinlere denetim
    1. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden..
    2. ANALİZ – Soçi’ye karşı Varşova: “Kuzey..
    3. Durdurulan minibüsten 41 düzensiz..
    4. Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e..
    5. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    6. Netanyahu'yu zora sokacak seçim..
    7. GÜNCELLEME - Bangladeş'te yangın
    8. "Kayra Sayit, dünyada sayılı..
    9. Adıyaman'da 900 arı kovanı dağıtıldı
    10. Çözüm yerli ve millî ilâçta
    11. Ege Bölgesi’nin ihracatı 21 milyar..
    12. Terör örgütü PKK, orman yakıp..
    13. Kırmızı ışıkta geçen sürücünün..
    14. Döviz kurları
    15. Karlıova’dakarla mücadele
    16. Osmaniye’de okullar arası bilek güreşi
    17. Eski Malezya Başbakanının danışmanına..
    18. Kanlı PKK'nın uzantısı HDP'den komik..
    19. Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheliler..
    20. Estetik ameliyat sonrası genç kızın..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı