Karlıova’da fırtına etkili oluyor Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına bazı çatılarda zarara neden olurken, Erzurum yolunda da ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına bazı çatılarda zarara neden olurken, Erzurum yolunda da ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar Bingöl’de etkili oldu. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde ise rüzgar yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına nedeniyle ilçede bazı iş yerlerinin çatısında zarar meydana geldi, tentelerin bir kısmı uçtu.

Öte yandan fırtına nedeniyle Karlıova-Erzurum yolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.