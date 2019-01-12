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Karlıova'da dondurucu soğuklar

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor - Yoğun kar yağışının ardından ilçede birçok araç çalışmadı, tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:08
Karlıova'da dondurucu soğuklar

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar yaşanıyor. Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 11, gece de sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar yağışının durmasının ardından birçok tek katlı ev ve araçların kara gömüldüğü görüldü.

Yağışların durmasını fırsat bilen ilçe sakinleri araçlarını kar altından çıkarmaya çalıştı. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışamaz hale geldi.

Soğuk hava nedeniyle çalışmayan araçlar, sürücülerine zor anlar yaşattı.

Vatandaşlardan Ramazan Yaşlı, "Kar yağışı durdu, tam nefes alalım derken bir de soğuklar başladı. Araçlarımız tamamen donmuş ve çalıştıramıyoruz." dedi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:08
  1. araçlar
  2. çalışamadı
  3. evler kara gömüldü
  4. soğuktan

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