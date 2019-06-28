Karlıova’da 200 ünite kan bağışı yapıldı
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Türk Kızılay’ına 200 ünite kan bağışı yapıldı.28 Haziran 2019 Cuma 17:05
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Türk Kızılay’ına 200 ünite kan bağışı yapıldı.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçe Müftülüğü önündeki kan bağışı aracına gelen vatandaşlar, kampanyaya ilgi gösterdi. 2 gün içinde200 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.
İlçe müftüsü İsa Demirkaynak ise, kan bağışında bulunarak vatandaşlarında bu konuda duyarlı olmalarını istedi.
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