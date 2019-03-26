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Karlı yolu iş makinesi açtı, ambulans yaşlı adama ulaştı

Bingöl’de bir mezradaki evinde düşen yaşlı adam, karlı ve buzlu yolların iş makinesiyle açılmasıyla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

26 Mart 2019 Salı 10:37
Karlı yolu iş makinesi açtı, ambulans yaşlı adama ulaştı

Bingöl’de bir mezradaki evinde düşen yaşlı adam, karlı ve buzlu yolların iş makinesiyle açılmasıyla sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Olay, Karlıova ilçesine bağlı İsa köyü Morkoyun mezrasında bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Mehmet Bilgiç, banyoda düşerek ayağa kalkamadı. Durumdan haberleri olan yakınları hemen 112 Acil Komuta Merkezini arayarak yardım istedi. Ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle mezraya ulaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, Karılova Belediyesinden yardım istedi. Ambulansın kaldığı noktaya belediyeden giden iş makinesi, hem yolu açtı, hem de ambulansı kurtararak mezraya ulaşmasını sağladı. Eve ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası yaşlı adamı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:37
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