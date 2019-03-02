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Karlı yolları aşan ekipler, 3 hasta kurtardı

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle yolları kapalı köy ve mezrada mahsur kalan 3 hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 6 saatlik yoğun çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye nakil edildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 07:43
Karlı yolları aşan ekipler, 3 hasta kurtardı

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle yolları kapalı köy ve mezrada mahsur kalan 3 hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 6 saatlik yoğun çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye nakil edildi.


Bingöl genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok köy ve mezranın yolu kapandı.Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma yaparken hasta vatandaşlar için de UMKE ekipleri devreye girdi.


Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyde ateşi yükselen 11 yaşındaki Eyüp Şimşek’in ailesi durumu 112 Acil Komuta Merkezinebildirdi. Yolun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı devreye İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE girdi.Kısa sürede köye paletli ambulansla yetişen ekipler, Şimşek’i alarak Karlıova Devlet Hastanesi’ne nakil etti.Aynı köyde ikamet eden böbrek yetmezliği hastası Şahin Bayram’ın fenalaşması üzerine yine devreye giren ekipler, onuda ilçe devlet hastanesine ulaştırdı.


Yine Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde ikamet eden böbrek yetmezliği hastası Kutbettin Kala’da rahatsızlandı.Harekete geçen UMKE ekipleri, paletli araçla köye ulaşarak hastayı alıpilçe devlet hastanesine sevk etti.


UMKE ekiplerinin 6 saatlik yoğun çalışmasıyla3 hasta kurtarılırken, paletli ambulans ile karla kapalı olan Sakanören köy yoluda ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 07:43
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