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Karlı uçurumu aşıp doğum yapan anneye ve bebeğine ulaştılar

Van'ın Çatak ilçesinde UMKE, yolu kardan kapanan mezrada doğum yapan ve rahatsızlanan anne ve bebeğine, karla kaplı uçurumu paletli ambulansla geçerek ulaştı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:16
Karlı uçurumu aşıp doğum yapan anneye ve bebeğine ulaştılar

Van'ın Çatak ilçesinde görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yolu kardan kapanan mezrada doğum yaptıktan sonra rahatsızlanan anne ve bebeğine, karla kaplı uçurumdan geçerek ulaştı.

Narlı Mahallesi Bahozan mezrasında doğum yaptıktan sonra rahatsızlanan Hatun Naz ve bebeği, yol kardan kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince, yakınları yetkililerden yardım istedi.

Van'dan 1'i paletli 3 ambulansla yola çıkan UMKE, karla kaplı yolda ilerleyemediği için durumu karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Ekipler, patika ve uçurum bulunan yola giremedi. Bunun üzerine UMKE'nin snowtrak paletli ambulansı harekete geçti.

Uçurum bulunan yolda güçlükle ilerleyen paletli ambulansa, önden yaya olarak ilerleyen bir kişi yol gösterdi.

Çığ tehlikesi bulunan 4 kilometrelik yolu açarak mezraya ulaşan ekipler, anne ve bebeğini alarak mahallede bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Çatak Devlet Hastanesine 7 saatlik çabanın ardından ulaştırılan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UMKE Birim Sorumlusu Ömer Erdem, yaptığı açıklamada, anne ve bebeğinin hastaneye ulaştırılmasında en önemli katkının ekipteki paletli ambulans operatörünün olduğunu söyledi.

Hasta yakınları ise olumsuz hava şartlarına rağmen yardıma koşan ekiplere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 08:12
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  9. Anadolu Ajansı

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    doğum yapacak başka zaman bulamadınmı. acelen neydi baharı bekleseydin.

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