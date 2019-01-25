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Karlı dağların yılmaz bekçisi 'Mehmetçik'

Hakkari'nin karlı dağlarla çevrili Irak sınırında büyük bölümü yerli ve milli silahların yanı sıra son teknolojiyle donatılan üs bölgelerinde PKK'lı teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, kaçakçılığın da önünü kesiyor.

25 Ocak 2019 Cuma 07:06
Karlı dağların yılmaz bekçisi 'Mehmetçik'

Hakkari'nin Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, zorlu coğrafya ve kış şartlarına rağmen bin 860 rakımlı Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi'nde gece gündüz vatan nöbeti tutuyor.

Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesinde 7 gün 24 saat görevinin başında olan Mehmetçik, bir yandan PKK'lı teröristlerle mücadele ederken bir yandan da kaçakçılığın önünü kesiyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sağladığı imkanlarla, büyük bölümü yerli ve milli silahların yanı sıra son teknoloji ile teröristlere karşı etkin mücadele yürüten Mehmetçik, her koşula uygun silah ve teçhizatlarıyla görevini sürdürüyor.

Mehmetçik, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı 7'nci Hudut Alayı Dağlıca Taburu'na bağlı Gevanakurki Tepe'de bulunan üs bölgesinde metrelerce karda ve hava sıcaklığının gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü günlerde bile kahramanca görev yapıyor.

Her türlü ikmalin hava ve kara yoluyla sağlanabildiği üs bölgesinde herhangi bir tehdit ve taciz durumunda bölge, tespit edilerek anında ateş altına alınıyor.

Terör ve kaçakçılıkla mücadele ediyorlar

Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi Komutanı Piyade Yüzbaşı Evgin Serbest, AA muhabirine, görev yerlerinin ASELSAN tarafından yapılan "Modüler Üs Bölgeleri Projesi" kapsamında oluşturulduğunu ve yüzde 98'inin tamamlandığını söyledi.

Serbest, şunları dile getirdi:

"Üs bölgemizde Sarp silah sistemleri, Şahingöz termal kameralar, Serçe ve mini İHA, telsiz ve İHA'lara karşı karıştırma cihazı bulunmakta. Üssümüz 360 derece etrafını gören termal kameralar, en ufak bir hareketi algılayan sismik mayınlar ve gergi sistemi ile kontrol edilen tel çitlerle çevrili durumda. Burada 24 saat jeneratörümüz, sıcak suyumuz, mevzilerde elektriğimiz mevcut. Bu nedenle de arazi şartlarının zorluğunu en asgari seviyede hissediyoruz. Personelimiz 7 gün 24 saat azim ve kararlılıkla hem terörle hem de yurda yasa dışı sınır geçişleri ile mücadele etmektedir.

Devletimizin ve milletimizin toprak bütünlüğünü korumak için görevimizi 24 saat kesintisiz yapıyoruz."

Yüzbaşı Serbest, yoğun kar yağışına rağmen üs bölgesinin yolunun açık olduğunu ifade ederek, "Arazi şartları ve yağış nedeniyle bazen yolumuz kapanabiliyor. Bu durumda da her türlü ikmali helikopterler vasıtasıyla yapıyoruz. Helikopterin gelemediği durumlar için en az 30 günlük kuru erzakımız mevcut. Bunun yanında su tesisatında bir donma olur da şebeke suyu ulaşmazsa ASELSAN'ın üretmiş olduğu 'Karla' cihazı ile karı eriterek günlük su ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz." diye konuştu.

"Devletimiz ve milletimiz için seve seve can vermeye hazırız"

Sözleşmeli er Abdullah Gerçek de iki yıldır silah arkadaşlarıyla omuz omuza mücadele verdiğini anlattı.

Görevini en iyi şekilde yapmanın bilinciyle her zaman her şeye hazır olduklarını ifade eden Gerçek, şöyle konuştu:

"Gece bir görüntü alındığında anında ekip hazır oluyor. Pusu, dinleme ve gözetleme faaliyetleri icra ediliyor. Kesinlikle taviz verilmiyor. En ufak bir ayrıntı bile gözden kaçırılmıyor. Termal kameralarla, 'drone'larımızla, topumuzla, tankımızla, tüfeğimizle, canla başla, ağabeyimiz gibi gördüğümüz komutanlarımızla, her türlü fedakarlıkla vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Aziz şehitlerimizden ve alnı öpülesi gazilerimizden aldığımız emaneti canımız pahasına korumaya çalışıyoruz.

Ailemiz ve sevdiklerimiz bizi merak etmesin. Her türlü zorluğa, özleme, hasrete rağmen bizler her zaman iyiyiz. Şehit ailelerinin ellerinden öpüyorum ve onlara saygı ile selamlarımı yolluyorum. Vatanımızın en uç noktasında terörle mücadelemiz hız kesmeden devam etmekte. Milletimiz rahat uyusun. Devletimiz ve milletimiz için seve seve can vermeye hazırız."

Sözleşmeli Onbaşı Ümmet Çevik de şartlar ne kadar zor olsa da 3 yıldır üs bölgesinde görevini severek yaptığını dile getirdi.

Sınırda görev yapmanın gurur verici olduğunu belirten Çevik, "Vatanımız, milletimiz için buradayız. Teröristlere göz açtırmıyoruz, inşallah açtırmayacağız da. Aileme çok selam söylüyorum. Hepsini çok özledim, içleri rahat olsun. Halkımızın gözü arkada kalmasın. Biz buralarda olduğumuz sürece Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmaz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 07:29
  1. Dağlıca bölgesi
  2. Gevanakurki
  3. Hakkari
  4. Irak sınırı
  5. Mehmetçik
  6. nöbet
  7. Şehitler İrfan ve Tunahan Modüler Üs Bölgesi
  8. vatan savunması
  9. Yüksekova
  10. zorlu hava şartları
  11. Anadolu Ajansı

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