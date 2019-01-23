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Karlı dağlarda vatan nöbeti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kar kalınlığının yer yer 4-5 metreyi bulduğu sınırdaki karakol ve üs bölgelerinde görev yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:15
Karlı dağlarda vatan nöbeti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İran ve Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinde karakol ve üs bölgelerinde zorlu kış şartlarında görev yapan asker ve güvenlik korucularıziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Şemdinli'nin İran ve Irak sınırındaki 2 bin 640 rakımlı Gedik Tepe Üs Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, kar kalınlığının yer yer 4-5 metreyi bulduğu üs bölgesinde görev yapan asker ve güvenlik korucularıyla sohbet etti.

Daha sonra beraberindekilerle Alan Karakolu, Aktütün Taburu ve Balkayalar Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Akbıyık, hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kar altındaki mevzilerde nöbet tutan asker ve güvenlik korucuları ile bir araya geldi.

Güvenlik güçleriyle sohbet ederek görevlerinde başarılar dileyen İdris Akbıyık, bölgeyle ilgili komutanlardan bilgi aldı.

"Sınırlarımız emin ellerde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbıyık, ziyaret ettikleri Balkayalar Üs Bölgesi'nde 3 metreye yakın kar olduğunu bildirdi.

İran-Irak sınırındaki Alan Karakolu'nu, Aktütün Taburu'nu ve yer yer 4-5 metre kar bulunan Gedik Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ettiklerini belirten Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

"Görev başındaki askerlerimizin ve güvenlik korucularımızın moral ve motivasyonu üst seviyede. Vatan ve bayrak için hepsi bu zor şartları en güzel gül bahçesine çevirmiş ve nöbet tutuyorlar. Sınırlarımız emin ellerde. Ben kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 07:57
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