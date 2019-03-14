0553 313 94 23

Karlı dağlarda rafting heyecanı

12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu anısına düzenlenen Gazeteciler ve Kurumlararası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası renkli görüntülere sahne oldu.

14 Mart 2019 Perşembe 14:52
Karlı dağlarda rafting heyecanı

12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu anısına düzenlenen Gazeteciler ve Kurumlararası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası renkli görüntülere sahne oldu.

 

Erzurum Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erzurum’un kurtuluşu anısına Konaklı Kayak Merkezi’nde Gazeteciler ve Kurumlararası yapılan Kurtuluş Kupası yoğun ilgi gördü. Kayak pistinin üst noktasına çıkan kurum müdürleri, gruplar halinde 2 rafting botuna binip kayarak, birbirlerini geçmeye çalıştı.

 

Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Halis Yunus Ersöz, Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.

 

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersöz, kar raftinginin hem eğlenceli hem de güç isteyen bir spor dalı olduğunu ifade ederek "Kar raftingi programında kurum müdürleri ve gazeteciler ile bir aradayız. Özellikle bu kayak merkezinin canlanması ve ilgi görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kış sporlarının belli dönemlerde sınırlı kalmamasını istiyoruz yeni yeni projeler üretiyoruz. Kar raftingi ilginç bir spor dalı hem eğlendiriyor hem spor yaptırıyor. Bakanlık olarak tüm tesislerimizi halkımıza açık tutuyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

 

Yarışmada gazetecilerin yarıştığı parkurda İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sefa Tetik, TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban, Anadolu Ajansı Muhabiri Fırat Özdemir ve Pusula Gazetesi Spor Muhabiri Nurullah Pala’nın yer aldığı takım birinci oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:52
  1. Erzurum
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doktorlara bayram ziyareti
    1. Doktorlara bayram ziyareti
    2. Firari iş adamından Trump'a bağış
    3. Bagevkariyer, İstihdam Fuarı’nda
    4. Mafya babası evinin önünde öldürüldü
    5. Fatih Belediye Başkan adayı Ergün..
    6. Yüksekova kırsalında 8 sığınak imha..
    7. Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu..
    8. PFDK’dan Fırat Aydınus’a 30, Yusuf..
    9. Hakkari’de silah, mühimmat ve..
    10. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    11. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    12. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    13. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    14. PFDK kararları açıklandı
    15. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    16. Sürüden kaçan keçi ve oğlağını..
    17. Adliye inşaatı devam ediyor
    18. Eskişehir’de FETÖ davalarında karar
    19. Hakkari’de 8 kaçak göçmen yakalandı
    20. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme..
    21. Başkan Çelik, şehrin farklı..
    22. Rektör Çomaklı’dan Tıp Bayramı kutlama..
    23. Dündar, DAĞ-DER’in ‘Danışık Gecesi’nde..
    24. Eskişehir Şehir Hastanesinde 14 Mart..
    25. Komşuları üzen olay çamaşırlar..
    26. "Yalanlarına alışkınım hiç umurumda..
    27. Başkan Akgün, sağlık çalışanlarının..
    28. Enuygun.com, uçak modelini de seçtirecek
    29. Arkadaşını öldüren sanığa 6 yıl 3 ay..
    30. Atletizmde atmalar koordinatörlüğüne..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın