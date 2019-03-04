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Karlı dağlarda aç kalan keçiler köye indi

Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayarak aç kalan dağ keçileri yerleşim alanına kadar inerek burada otlandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:36
Karlı dağlarda aç kalan keçiler köye indi

Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayarak aç kalan dağ keçileri yerleşim alanına kadar inerek burada otlandı.


Adıyaman- Çelikhan karayolu üzerinde bulunan, il merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Koçali köyü yakınlarına gelen dağ keçileri burada otlanarak karınlarını doyurdu. Yüksek kesimlerde yoğun kardan dolayı yiyecek bulamayarak yerleşim alanına kadar inen dağ keçileri vatandaşlar tarafından görüntülendi. Köy yakınlarında bulunan bir maden ocağında çalışan işçilerin yanına kadar inen dağ keçilerinin güzelliği görenleri hayran bıraktı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:36
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