Karlı alanda tek kalan kurt, vatandaş kamerasına yansıdı Ardahan’ın Hanak ilçesi kırsalında tek kalan kurt yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ardahan’ın Hanak ilçesi kırsalında tek kalan kurt yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurdu gören vatandaş bir yandan cep telefonuyla görüntülerken diğer yandan da sevinç narası attı. Görüntüde insanları fark etmesi üzerine ormanlık alana doğru kaçan kurt bir süre sonra kara saplandı. Karda zorlukla ilerleyen kurt bir süre sonra gözden kayboldu.

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