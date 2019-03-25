Karları eriten güzellik

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’da baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.

Güneşin etkisini arttırmasıyla birlikte karlar erimeye başlarken, açan çiçekler doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

Kış sezonunun sona erdiği dönemlerde de özellikle serinliği ve manzarasıyla birçok ziyaretçiyi çeken Uludağ, güneşin kendisini göstermesiyle birlikte kardelen ve değişik çiçeklerle süslendi. Karı delerek çıkan kardelenler fotoğrafçılar için muhteşem bir model oldu.

Bursalı doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan, "Rengi kar beyazına meydan okuyan, toprağın altındaki soğanından aldığı güçle sıfırın altında 15 derece soğukta bile ayakta kalmayı başaran kardelenler, bu yılda yüzlerini gösterdi" dedi. Geçmişte bilinçsizce sökülen ve kaçak yollarla yurt dışına gönderilen kardelenlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alındığını hatırlatan Turhan, kardelenin özellikle Avrupa ülkelerinde ilaç yapımında ve süs bitkisi olarak kullanıldığına işaret etti.