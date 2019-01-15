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Karları aşarak şehit ailelerini ziyaret edip vatandaşın sobasını temizlediler

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarma ekipleri, kar kalınlığı 1 metreye ulaşan yolları yürüyerek aşıp şehit aileleri ile bir gaziyi ziyaret etti, yaşlı bir vatandaşın da sobasını temizledi

15 Ocak 2019 Salı 11:24
Karları aşarak şehit ailelerini ziyaret edip vatandaşın sobasını temizlediler

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde jandarma ekipleri, kar kalınlığı 1 metreye ulaşan yolları yürüyerek aşıp şehit aileleri ve bir gaziyi ziyaret etti, yaşlı bir vatandaşın da sobasını temizledi.

Alınan bilgiye göre, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikkale Mahallesi'nde, bölücü terör örgütünce düşürüldüğü pusuda gazi olan güvenlik korucusu Ali Çakır'ı ve aynı saldırıda şehit düşen güvenlik korucuları Ahmet Bolat ile Ahmet Güzel'in ailelerini ziyaret etti.

Yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen yürüyerek ilçe kırsalındaki mahalleye ulaşan ekipler, burada şehit aileleri ve gazi ile görüşüp sorunlarını dinleyip sohbet etti.

Şehit yakınları ile gazi Çakır, jandarmanın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu arada ekipler, aynı mahallede ikamet eden ihtiyaç sahibi ve yaşlı Ali Cevher'i de evinde ziyaret etti. Ekipler, evindeki soba ve borularını temizleyerek Cevher'e yardımda bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:24
  1. jandarma
  2. Kahramanmaraş
  3. kar yağışı

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