Karlar eridi, Atatürk’ün silüeti ortaya çıktı Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki tepede karların erimesiyle ortaya çıkan Atatürk silüeti yoğun ilgi gördü.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki tepede karların erimesiyle ortaya çıkan Atatürk silüeti yoğun ilgi gördü.

Biçer Mahallesi’nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki tepede karların erimesiyle birlikte Atatürk silüeti ortaya çıktı. Emniyet mensuplarının da dikkatinden kaçmayan Atatürk silüeti, Hakkari dağlarına ise ayrı bir renk kattı.

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