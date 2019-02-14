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Karla mücadelenin Bingöl Belediyesine maliyeti 770 bin lira

Belediye Başkanı Yücel Barakazi:"Bu yıl yaptığımız karla mücadele çalışmamızda 18 bin ton kar taşıdık. Bunun şu ana kadar ki maliyeti 770 bin lira"

14 Şubat 2019 Perşembe 12:22
Karla mücadelenin Bingöl Belediyesine maliyeti 770 bin lira

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesince, kış döneminde kent merkezinde yürütülen karla mücadele çalışmalarına 770 bin lira harcandı.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, makamında düzenlediği basın toplantısında, karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve maliyetine ilişkin bilgi verdi.

Bingöl'de son yılların en etkili kış mevsiminin yaşandığını, kente yağan kar miktarının yüksek olduğunu ifade eden Barakazi, cadde ve kaldırımlarda biriken karın toplanarak kamyonlara yüklenip merkez dışına taşınması kapsamında 5 greyder, 5 kepçe, 6 kamyon, 2 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 70 personelin görev aldığını belirtti.

Yücel Barakazi, "Bu yıl yaptığımız karla mücadele çalışmamızda 2 bin kamyon yani 18 bin ton kar taşıdık. Bunun şu ana kadar ki maliyeti 770 bin lira. Bu da kendi imkanlarımızla yaptığımız bir şey." dedi.

Bu mücadele esnasında diğer kamu kurumlarıyla da çok ciddi bir iş birliği sağladıklarını dile getiren Barakazi, valiliğin başkanlığında köylerde karla mücadele çalışması yürütürken, şehir merkezinde de herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için koordinasyonlu şekilde hareket ettiklerini vurguladı.

Belediye Başkanı Barakazi, valilik koordinesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da karla mücadelede kendilerine destek verdiğini aktararak, ihtiyaç anında kiralama yoluyla da iş makinesi temin ettiklerini kaydetti.

Karla mücadelede başarılı bir yıl geçirdiklerini düşündüğünü ifade eden Yücel Barakazi, "Maliyet hiç önemli değil. Allah'a şükür imkanımız var. Herhangi bir sorun yaşamadık. Önemli olan hemşehrilerimize hizmet etmektir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:22
  1. Bingöl
  2. Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi
  3. Karla Mücadele Çalışmaları

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