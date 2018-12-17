Karla mücadele ekiplerinin zorlu gece mesaisi

BİTLİS (AA) - İBRAHİM YALDIZ / AHMET OKUR - Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi bulduğu Hizan ilçesinde kapanan yolları mesai gözetmeksizin açmak için çaba gösteren İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, özverili çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor.

Dik yamaçlar ve yüksek rakımlı sarp kayalıkların bulunduğu, sürekli çığın düştüğü bölgede iş makineleriyle yolları kardan temizleyen ekipler, hastası olanların, öğrencilerin ve vatandaşların güvenli şekilde gidecekleri yerlere ulaşmalarını sağlıyor.



Bölgede dondurucu havaya rağmen çalışmalarını aksatmayan ekipler, zaman zaman araçların bakımını da kendileri yapıyor.

- "Gece yarısı da olsa yolları açıyoruz"

İlçe Özel İdaresi Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlarla birlikte ekiplerin de karla mücadele mesailerinin başladığını söyledi.

Sorumluluk alanlarındaki 103 köy yolunu sürekli açık tutmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Gönder, şöyle konuştu:

"3 iş makinemiz var. Vatandaşlarımızı memnun etmek için gece gündüz yollarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyoruz. Gece yarısı da olsa yolları açıyoruz. Köylerin rakımı çok yüksek olduğu için fazla yağış alıyor. Şu anda Yaylacık köyü yolunda ekiplerimiz çalışıyor. Sabaha kadar ancak tamamlarız. Allah devletimizden razı olsun. Fırtınadan dolayı bazı yerlerde kar kalınlığı 2-3 metreye ulaşıyor. Vatandaşlar mağdur olmasın diye 7 gün 24 saat çalışıyoruz."

- Emekliye ayrılacağı gün yolları açtı

30 yıldır bölgede zorlu şartlara rağmen karla mücadele ekibinde yer aldığını belirten Turan Uçak da vatandaşları memnun etmek ve mahsur kalmalarını önlemek için sabaha kadar çalıştıklarını aktardı.

Uçak, şunları kaydetti:

"Yarın emekli olacağım, buna rağmen gece karla mücadele çalışmalarını yürütüyorum. Bazen yol açarken rampalarda iş makinesi patinaj yaptığında zincirlerimiz kırılıyor. Kurtların korkusundan inip zincirlerimizi bağlayamıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yeter ki vatandaşlar memnun olsunlar. Sisten dolayı bazen yolu görmüyoruz. Bu soğukta herkes evinde yatarken biz bu yollardayız. Bazen soğuktan ayaklarımızı hissetmiyoruz."

Yukarıayvacık Köyü Muhtarı Mehmet Nuri Çiftçi de gece geç saatlere rağmen vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışması yürüten ekiplere teşekkür etti.

Hizan Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 7 iş makinesi ve 10 personelle sorumluluk alanlarındaki 720 kilometrelik yol ağında çalışma yürütüyor.