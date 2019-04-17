0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Karla mücadele çalışması baharda da devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları baharda da yoğun bir şekilde devam ediyor.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:14
Karla mücadele çalışması baharda da devam ediyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları baharda da yoğun bir şekilde devam ediyor.


İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki Mergezer Yaylası’nın yolunda çalışma başlattı. Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu ekskavatör yardımıyla açmaya çalışıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.


4 gündür süren çalışmanın yaklaşık 10 gün daha devam edeceğini belirten karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHK Başkanı Sabri Çelik yarın basın toplantısı düzenleyecek
    1. MHK Başkanı Sabri Çelik yarın basın..
    2. Başkan Tanğlay, ilk nikahını kıydı
    3. MHP İl Başkanı Karataş’tan Uzundere..
    4. (Özel) Bursa dünyanın her yerinden..
    5. Firmalar mesleklerini öğrencilere..
    6. GÜNCELLEME - Adana merkezli 10 ilde..
    7. EGİAD’dan ‘zincirleri kıracak’ Kadın..
    8. Kadınlardan Başkan Tanğlay’a ziyaret
    9. Pakistan'da sel faciası: 39 ölü
    10. ’Sıfır atık’ projesi kapsamında..
    11. UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finalistler..
    12. Şehitler için yazdıkları şiirleri..
    13. Lenf bezlerinin büyümesi veya..
    14. Bursa’da kaçak midye operasyonu
    15. Diyarbakır'da 720 kilogram uyuşturucu..
    16. Asya borsaları
    17. KARDEMİR 300 milyon TL kar dağıtacak
    18. Endonezya’da 192 milyon seçmen..
    19. Bakanlık duyurdu: Bin 250 kişi yakalandı
    20. Feminist avukat ile meslektaşı..
    21. Kuru meyve sektörü 3 milyar dolar..
    22. Pakistan'da sel: 39 ölü
    23. MHK Başkanı Sabri Çelik, yarın basın..
    24. Konut fiyatları kıpırdadı
    25. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal,..
    26. "Yumruklarımızı şehit polisler için..
    27. Eskişehirli milli sporcu Karakuyulu’ya..
    28. Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas’ı konuk..
    29. Tır dolusu kaçak midye ele geçirildi
    30. Diş teli olanlarda ağız bakımına dikkat
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi