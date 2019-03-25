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Karla karışık yağmur sele neden oldu

Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren karla karışık yağmur heyelan ve sele neden oldu.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:17
Karla karışık yağmur sele neden oldu

Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren karla karışık yağmur heyelan ve sele neden oldu.


Hakkari’de dün etkili olan kar yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana gelirken, su tahliye kanallarının önünün kapatılması sonucu da sel suları karayolunu adeta gölete çevirdi.


Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Keklikpınar ve Sümbül mahalleleri yolunda su tahliye kanallarını kapatan sel suları nedeniyle vatandaşlar yer yer zor anlar yaşadı. Okula giden öğrenciler ise üstü açık araçlara bindirilerek sel bölgesinden uzaklaştırıldı.


Duruma hemen müdahale eden Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanan tahliye kanallarının önünü açmasıyla birlikte sel suları tahliye edildi.


Birçok mahalle yolunda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yolların sel suları ve toprak kayması nedeniyle kapalı kalmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:17
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