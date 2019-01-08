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Karla kaplı yolları deniz suyuyla açıyorlar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cadde ve sokaklardaki kar, itfaiye araçlarının püskürttüğü deniz suyuyla temizleniyor

08 Ocak 2019 Salı 10:53
Karla kaplı yolları deniz suyuyla açıyorlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ekipler, kar biriken cadde ve sokakları deniz suyuyla açıyor.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri aralıksız çalışırken, itfaiye ekipleri ise denizden çektikleri suyla cadde ve yolları yıkayarak temizlik çalışması yapıyor.

Karla mücadele çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin, dün geceden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladığını ifade eden Tekin, "Yoğun kar yağışıyla birlikte gece hazır bekleyen ekiplerimiz, yolların kardan kapanmaması için çalışma başlattı. Sabah işe ve okula giden öğrencilerimiz var. Ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz özelikle hastane, okullar, rehabilitasyon merkezleri ve 112 Acil Sağlık Merkezi'nin önlerini ve yollarını sürekli açık tuttu. İtfaiye ekiplerimiz ise denizden çekilen suyla karla kaplı cadde ve sokakları yıkayarak temizlik çalışması yapıyor. Deniz suyuyla özellikle rampa olan bölgelerde yıkama yaparak yollardaki kar eritiliyor." diye konuştu.

Tekin, ekiplerin çalışmalarının kar yağışına bağlı olarak süreceğini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:53
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