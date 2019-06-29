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Kariyere KO-MEK Referansı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK) tarafından, özellikle uzun süreli eğitimlere katılmaya vakit bulamayan kişiler başta olmak üzere eğitim ve gelişimine katkı sağlamak, iletişim kurma yeteneğini geliştirmek, kişisel gelişime yardımcı olmak amacıyla projelendirilen Kariyer Akademi, güz dönemi eğitimlerini tamamladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:10
Kariyere KO-MEK Referansı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK) tarafından, özellikle uzun süreli eğitimlere katılmaya vakit bulamayan kişiler başta olmak üzere eğitim ve gelişimine katkı sağlamak, iletişim kurma yeteneğini geliştirmek, kişisel gelişime yardımcı olmak amacıyla projelendirilen Kariyer Akademi, güz dönemi eğitimlerini tamamladı.


Mart ayında Leyla Atakan Kültür Merkezinde başlayan seminer programları çerçevesinde katılımcılara Etkili İletişim ve Beden Dili, Toplantı Yönetimi ve Organizasyonu, Güzel Konuşma ve Hitabet, Sokak Fotoğrafçılığı, Ramazan ve Oruç, Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik konularında bilgi verildi.


KO-MEK’in vasıflı çalışan kimliğine yönelik bu önemli hamlesi Eylül ayında yeniden başlayacak. Kariyer Akademisi kapsamında her hafta vatandaşlara iletişim ve kişisel gelişim konularında eğitimler verilecek. Eğitim başlıkları ise şöyle: Etkili Sunum Teknikleri, Hızlı Okuma, Güzel Konuşma ve Hitabet, Adb-ı Muaşeret (Görgü ve Nezaket Kuralları), Kurumsal ve Sosyal Hayatta Renklerin Dili, Etkili İletişim ve Beden Dili, Protokol Kuralları, Telefonda Konuşma ve Sosyal Medya Kullanımı.


Seminer sonunda, daha önce olduğu gibi, kursiyerlere katılım sertifikaları verilecek. Söz konusu katılım sertifikası vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Zira KO-MEK Kariyer Akademisi’ni tamamlamış bir katılımcı aldığı seminerleri iş görüşmeleri sırasında sunacağı CV’sine rahatlıkla ekleyebilecek. KO-MEK referansı iş başvurularında önemli rol oynayacak.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:10
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