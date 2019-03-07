“Kariyer ve Ekinoks Günleri” sona erdi

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi Uluslararası Ticaret Topluluğu ve Düzce İŞKUR Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Kariyer ve Ekinoks Günleri” İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Öğrencileri eğitim süresince iş hayatına hazırlamak amacıyla başlatılan “Kariyer ve Ekinoks Günleri”nde alanında deneyimli ve uzman kişiler Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Etkinliğin ikinci gününde öğrencilerle buluşan; İş ve Meslek Danışmanı Semra Çatalbaş, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant ve Ekol Lojistik Ulusal Dağıtım Operasyon Bölge Sorumlusu Baki Özlük, bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktararak, onlardan gelen soruları yanıtladı.

Konferansın ilk sunumunu gerçekleştiren İş ve Meslek Danışmanı Semra Çatalbaş, İŞKUR Kampüs programı ile daima öğrencilerin yanında olacaklarını belirtti. Eğitimden iş hayatına geçişteki zorlukları katılımcılarla paylaşan Çatalbaş, İŞKUR olarak öğrencilerin ve iş arayanların bu zor zamanlarında yanında olduklarını ifade ederek, kendilerine en uygun işi bulmalarında yardımcı olduklarını dile getirdi.

İş ve Meslek Danışmanı Semra Çatalbaş’ın sunumundan sonra kürsüye davet edilen Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapısı ve işleyişi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kurum olarak gerçekleştirdikleri ve destekledikleri projeler hakkında da bilgiler veren Mehmet Nazım Pazvant, kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Konferansın son sunumunu gerçekleştiren Ekol Lojistik Ulusal Dağıtım Operasyon Bölge Sorumlusu Baki Özlük, lojistik sektörünün çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirterek, iş imkanlarının ve istihdamının da yüksek düzeyde olduğunu söyledi. Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan teknoloji çağının, lojistik sektörüne de entegre olduğunu dile getiren Baki Özlük, öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayarak konuşmasını sonlandırdı.