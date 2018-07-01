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Fikri Işık: Kariyer uğruna çocuk yapma konusunu ihmal ediyorlar

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Avukat Ayyüce Fil ile AK Parti Sapanca İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Hüsamettin Çömlekçioğlu'nun nikahında şahitlik yaptı.

01 Temmuz 2018 Pazar 08:51
Fikri Işık: Kariyer uğruna çocuk yapma konusunu ihmal ediyorlar

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, iş adamı Fatih Fil'in kızı Ayyüce ile AK Parti Sapanca İlçe Başkan Yardımcısı Çömlekçioğlu'nun Arifiye'deki bir tesiste düzenlenen düğün törenine katıldı. 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Başbakan Yardımcısı Işık ile AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer yaptı. 

Çift tebrik ederek evlilik cüzdanını geline veren Başbakan Yardımcısı Işık, evliliğin uzun soluklu bir müessese olduğuna vurgu yaparak, zaman içerisinde mutluluklar kadar olumsuzlukların da yaşanabileceğini, tüm bunların sevgiyle aşılabileceğini söyledi. 

Çifte en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunan Işık, "Zamane gençleri kariyer uğruna çocuk yapma konusunu ihmal ediyorlar. Zaman geçtikten sonra ise 'keşke bu işi ihmal etmeseydik' diyorlar. Allah sizlere, sağlıklı, akıllı, vatanına, milletine, değerlerine sahip en az 3 evlat nasip eylesin." diye konuştu. 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 08:51
  1. Sakarya
  2. Aydın
  3. Fikri Işık
  4. Fikri Işık’

YORUM YAZ

  • koyulhisarlımuratkoyulhisarlımurat6 sa önce
    sayın bakanım kadınları iş sahibi ,iş kadını kamu da daha fazla mevcut yaparak kariyere meyilli hale siz getirdiniz..çalışmayan kadına hiçbirşey yok (çocuk yapana )ama kariyer olma peşindeki kadına kreş desteği çocuk desteği.anne baba desteği vs.vs. desteği ak partiye kurulduğu günden bu yana oy veririm ama inanın bir nebze alternatifi olsa vermem.kurumlarda kaypak idarecilerden geçilmiyor iş bilmez den geçilmiyor TAYYİP BEY olmasa varya
  • hsyn2802hsyn28022 sa önce
    Sayın bakan efendi asgari ücretle değil evli, tek kişi bekar bile geçinemezken evlenin 3 çocuk yapın diyorsunuz. Doğrusu ne içiyorsanız ondanda bu millete de dağıtın zira iyi kafa yapıyor belli. Çünkü sizin bu laflarınız düzgün bir kafa ile söylenecek kelimeler değil.
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