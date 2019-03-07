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Kariyer Okulunun ilk kariyer danışmanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gürcan oldu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Okulu ve Kariyer Koordinatörlüğü Ofislerinin açılışı gerçekleştirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 00:35
Kariyer Okulunun ilk kariyer danışmanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gürcan oldu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kariyer Okulu ve Kariyer Koordinatörlüğü Ofislerinin açılışı gerçekleştirildi.MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesinde hizmet vermeye başlayan Kariyer Okulu programının açılışına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, bugüne kadar kariyer hedeflerinin belirlenmesinin çok tartışıldığını,bu konuda bireysel kariyer danışmanlığı yapılması konusunda fikir birliğine varılarak böyle bir okulu hizmete geçirdiklerini söyledi. Okulda, öğrencilerin kariyer planlamalarında birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfa kadar nasıl bir yol izleyecekleri konusunda destek sağlanacağını söyleyen Korkmaz, "İlerleyen aşamalarda güçlenerek devam edecek. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini tercih etmelerinin bir ayrıcalığı olacak. Bu sürece katkı veren bütün kariyer yolcularına teşekkür ediyor, bireysel yolculuğu şekillendirerek bu yolculuğun gelişmesini diliyorum” dedi.



Kariyer Okulunun bulunduğu MAKÜ Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesini çok beğendiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan ise Kariyer Okulunun bilinçlendirilmiş ve yapılandırılmış bir çalışma olduğunun altını çizdi. Gürcan, " Mezun olunca bir işe girme hayali kuruluyor. Ama bunun bir ön çalışmasını yapmak gerekiyor. Bu okul çok güzel bir sistem olmuş. Başarıları görmek isterim. Kendini tanımak en önemlisi. Alanını, alanındaki kurumları bilmek, mezun olacağınız da kariyer planınızı bilmek ve bu konuda çalışmalar yapmak çok güzel. Bu aslında her üniversitede olması gereken bir sistem. Burdur eğitim şehri, eğitime destek veren bir şehir. Sizler bu üniversiteden böyle bir imkanla mezun olduktan sonra kariyer planlarınızı sizden sonraki öğrenciler için bu merkeze taşıyabilirsiniz” diye konuştu.



Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılışı yapılan MAKÜ Kariyer Okulunda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere ilk kariyer danışmanlığını yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 00:35
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