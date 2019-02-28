Kariyer Günleri’nin konuşu Başkan Palancıoğlu

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesinde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’nde öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Bir yandan 31 Mart’taki yerel seçim çalışmalarını bütün hızıyla sürdüren Başkan Palancıoğlu, diğer yandan bilgi ve birikimlerini geleceğin teminatı gençlerle paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesine giden Başkan Palancıoğlu, ‘Kariyer Günleri’ programının konuğu oldu. Salonu dolduran öğrencilere seslenen Palancıoğlu, kendisinin üniversitede uzun yıllar görev yaptığını belirterek, bu nedenle öğrencilerin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Palancıoğlu, gençlerin doğru bölümlere yönlenmesi için tavsiyelerde bulunarak, “Şuana kadar yaklaşık beş bin kişiyle mülakat gerçekleştirdim. Bunların yüzde 40’ı mezun oldukları bölümde çalışmıyor. Dolayısıyla her zaman ifade ediyorum ülkemizde su israfı ve ekmek israfının yanında insan israfı da yaşanıyor” dedi. “Başarılı olmak için öncelikle kendi fıtratınıza uygun bölümler seçmelisiniz” diyen Palancıoğlu şöyle konuştu;

“Tek başına bu da yeterli değil. Nasıl ki teknoloji ve imkânlar geliştiyse sizlerin de donanımınızın iyi olması gerek. O yüzden yabancı dile önem vermenizi tavsiye ediyorum. Yabancı dili iyi olanlar bu kapıdan çıkarken hayata 1-0 önde başlar. Özellikle kızlarımız bu konuda daha başarılı.” Palancıoğlu, Melikgazi’ye göreve gelmesi durumunda gençlere yönelik yapacağı çalışmaları da anlatarak, “Spora ve teknolojiye yeteneği olanları seçeceğiz. Onlara belli miktarda maaş ödeyeceğiz. Böylelikle aileleri kendilerini destekleyecek ve o alanlarda ilerlemelerini sağlayacak. Tek şartımız derslerinde başarılı olmaları. Bu düşüncemiz Gençlik ve Spor Bakanı’na mantıklı geldi ve kendisine proje olarak sunacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Palancıoğlu, soru cevap bölümünden sonra, müzik sınıfında öğrencilerin sazlı sözlü türkülerine eşlik ederek günün stresini attı.