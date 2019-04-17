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Kariyer Günleri’nde deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından dördüncüsü gerçekleştirilen “Kariyer Günleri” etkinliğinde Bartın Çimento Genel Müdürü İbrahim Keretli deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 17:54
Kariyer Günleri’nde deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından dördüncüsü gerçekleştirilen “Kariyer Günleri” etkinliğinde Bartın Çimento Genel Müdürü İbrahim Keretli deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.


Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinliğinin dördüncüsü gerçekleştirildi. Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Bartın Çimento Genel Müdürü İbrahim Keretli konuşmacı olarak katıldı.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Her etkinlikte öğrencilerin yeni bir şeyler öğrendiğini görmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Rektör Uzun, “Öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Onların geleceği adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz tüm etkinliklerde bilimsel, sosyal ve kültürel zenginliğimiz konusunda farkındalığımızı artırmayı amaçlıyoruz. Bu etkinlerden biri olan ve Fen Fakültemiz tarafından düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ ile de birbirinden değerli konuklar öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz. Emeği geçenlere ve çok değerli konuklarımıza sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



“Amacımız çift kanatlı gençler yetiştirmek”


Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise öğrencilerin mesleki yeterlilikleri için büyük gayret sarf ettiklerini kaydederek “Çift kanatlı gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin vicdan, izan ve sorumluluk bilincinde olmasını istiyoruz. Aynı zamanda da donanımlı gençler olarak mezun olmaları için gayret ediyoruz. Bu noktada öğrencilerimizi alanında yetkin kişilerle bir araya getirerek, deneyimlerinden faydalanmalarını temenni ediyoruz” diye konuştu.



“Ne yaparsanız yapın en iyi şekilde yapın”


Öğrencilere eğitim ve iş hayatıyla ilgili tecrübelerini anlatan Bartın Çimento Genel Müdürü Keretli, “Burada öğrencilerimize belki bir ışık tutabilirim düşüncesiyle bulunuyorum. İşverenlerin, iş arayanlara nasıl baktığını, onlardan neler bekledikleriyle ilgili anlatacaklarım daha yolun başında olan gençlerimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Asıl olan diplomanızın yanında mesleğinize ne katabileceğinizdir. Herkesin kendi alanıyla ilgili sahip olduklarıyla rakiplerinden ayrışması, onları bir adım daha önde olmalarını sağlayacaklardır. ‘Babam bana şunu bunu ol demedi, istersen çöpçü ol ama en iyi sen süpür’ derdi. İşimde ki motivasyonum babamın bu sözleriyle oluştu. Bulunduğunuz konumdan terfi etmek için değil vicdanınıza dayanarak çalışın. Nasılsa biri sizi görecektir.” ifadelerini kullandı.


Etkinlik soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 17:54
  1. bilim
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