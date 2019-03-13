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‘Kariyer Günleri’ öğrencilere iş imkânı sunuyor

“CV’ni Kap Gel Kariyerini Taçlandır” sloganı ile her yıl düzenlenen Beykent Üniversitesi Kariyer Günü bu yıl 12’incisini düzenledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:14
‘Kariyer Günleri’ öğrencilere iş imkânı sunuyor

“CV’ni Kap Gel Kariyerini Taçlandır” sloganı ile her yıl düzenlenen Beykent Üniversitesi Kariyer Günü bu yıl 12’incisini düzenledi. 64 firmanın katıldığı kariyer gününde birçok öğrenci staj ve iş imkânı buldu.

 

Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığının düzenlediği ‘12’inci Kariyer Günü’, her yıl olduğu gibi ‘Kariyerini Taçlandır’ teması ile 12 Mart 2019 tarihinde Ayazağa-Maslak yerleşkesinde gerçekleşti. İnşaat Sektörü, Grup şirketler, Tekstil Firmaları, Yiyecek ve İçecek İşletmeleri, Lojistik Firmalar, Bilişim Sektörü, Teknoloji Firmaları, Mimarlık, Finans, Bankacılık, Basın-Yayın Organları, Sağlık Sektörü ve Otomotiv Sektörü gibi markaların katılımı ile birçok öğrenci ve mezun öz geçmişlerini şirketler ve yöneticileri ile paylaşma fırsatını yakaladı.



“Alternatiflerden haberiniz olmazsa doğru karar veremezsiniz”

 

12’incisi düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ni bir gelenek haline getirdiklerini ifade ederek cümlelerine başlayan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Murat Ferman, “Bizim üniversitemizin öğrencileri haricinde katılmak isteyen tüm yükseköğrenim öğrencilerine açık bir etkinlik. Nitekim 12’yi aşkın üniversiteden katılımcı öğrenci var. 64 şirket ise sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar” dedi. Günümüzde diplomanın, başarılı bir kariyer ve ekonomik bakımdan katma değer sağlamak için yeterli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ali Murat Ferman, “Bizler diplomayı sadece birer araç olarak görüyoruz. Özellikle başta bizim mezunlarımız olmak üzere bu diplomanın arkadaşlarımıza daha faydalı daha üretken daha doğru değerleri temsil eden, kendi ile barışık ve katma değer üreten bireyler olma yolunda bir basamak olmasını ümit ediyoruz.

 

Kariyer günleri öğrencilerimize, ne gibi fırsatlar, ne gibi yollar, ne gibi duruşlar karşılarına çıkacak onu gösterecek. Ne kadar çok firma, ne kadar çok aktivite ile muhatap olurlarsa ufuklarını o kadar geliştirmiş olurlar. Alternatiflerden haberiniz olmazsa doğru karar veremezsiniz. Ne kadar çok alternatif olursa ve bunlara daha yolun başındayken hâkim olursa öğrenciler daha rahat bir gelecek kuracaklarına inanıyoruz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

 

“Kariyer Günleri’ne katılan öğrencilerin yaklaşık yüzde 45’i aynı gün içerisinde staj yapacakları firmayı buldular”

 

1 sene boyunca konferanslar, CV hazırlama mülakatları ve birçok firma ile mülakatları tamamladıktan sonra öğrencilerin CV’lerini kuvvetlendirerek ‘Kariyer Günleri’ne hazırladıklarını söyleyen Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Bu gün de olduğu gibi 64 marka ile öğrencilerimizin mülakatlarını gerçekleştirecekleri bir gün hazırladık. ‘Kariyer Günleri’ne katılan öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 45’inin aynı gün içerisinde staj yapacakları firmayı bulduklarını ve daha sonra ilerleyen süreçte yüzde 30’luk bir artış ile işe başladıklarını gördük. İş fırsatlarını yakalamak, o firmada ki yöneticiler ile görüşerek olacaktır. Burada da o fırsatı yakalayacaklar. Bu sebeple bütün öğrencilere ‘Kariyer Günleri’ne katılmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:14
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