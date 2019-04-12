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‘Kariyer Gelişiminde İletişimin Sonsuz Etkisi’ konulu konferans

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı’nda Eğitim Yöneticisi TEDX Konuşmacısı Mehmet Uçar tarafından ‘Kariyer Gelişiminde İletişimin Sonsuz Etkisi’ konulu konferansı verildi.

12 Nisan 2019 Cuma 15:59
‘Kariyer Gelişiminde İletişimin Sonsuz Etkisi’ konulu konferans

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı’nda Eğitim Yöneticisi TEDX Konuşmacısı Mehmet Uçar tarafından ‘Kariyer Gelişiminde İletişimin Sonsuz Etkisi’ konulu konferansı verildi.


Kariyer gelişiminde iletişimin gücünü vurgulayan Mehmet Uçar, “İçinizde iletişim yeteneği mükemmel olanlar var farkında değilsiniz. İletişim yeteneği mükemmel olanlar var cevherini çıkarmak için doğru ortamı arıyor. Bunun dışında hepiniz birer potansiyel çalışkansınız” dedi. Mehmet Uçar konuşmasında öğrencilere seslenerek, “Mükemmel kariyer yapmış insanların, Koç’ta, Sabancı’da yönetici olanların Türkiye’nin en büyük projelerinde çalışan mühendislerin, mimarların, öğretmenlerin, felsefecilerin, tıp hekimlerinin sizden hiçbir farkı yok. İki önemli unsur var; birisi çalışkanlık diğeri ise iletişim gücü ve iletişimin sonsuz etkisini kullanmak. Bu sunumu bugün 6.40’ta bu salonun yarısı uyurken tekrar kontrol ettim. Bu 10 yıldır çalıştığım bir konu. İletişimle ilgili 10 yıldır konferanslar yapıyorum ama bu sabah ve dün akşam tekrar çalıştım, bu çok önemli. Size verilen her ödevi son gece ucu ucuna yetiştiriyorsanız, sunumunuza gereken gayreti göstermiyorsanız yeterince verimli olmaz. İletişiminiz güçlü olacak ve bunun yanında bir de çalışkan olacaksınız” şeklinde konuştu.


Herkesin Google’dan sunum indirdiğini, kopyalamaya ve bir şeylerin arkasında durmaya çok alışıldığını belirten Uçar, “Lisansta verilen tüm ödevleri yapma yetisine sahipsiniz, yeter ki iletişiminiz olsun. İletişim sadece konuşmak değil hepiniz burada benim gibi konuşabilirsiniz. Aynı gen sayısına sahibiz. Birçoğunuz benden yakışıklı, birçoğunuz benden fiziksel özellik olarak daha başarılı. Belki ses tonunuz daha güzel. Mesele şu; kopyalamaya ve bir şeylerin arkasında durmaya o kadar çok alışıyoruz ki, süreç içinde özgün olmuyoruz. En son ne zaman size hiç kimse ödev vermeden bir sabah uyanıp bir konuyu araştırdınız? Mimarlık okuyan birisi Japonya’da yapılan çöp dönüşüm sistemlerini çevreye olan etkilerini araştırıyorsa, o kişi herkesten bir adım önde. İletişim burada başlıyor. İletişim içerik demek. Özgün olmanız çok önemli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 15:59
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