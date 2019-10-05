Loris Karius: ''Belki geri dönebilirim!''

Beşiktaş'ın geçen sezon Liverpool'dan iki sezonluğuna kiraladığı ve sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Loris Karius, geleceği hakkında konuştu.

İngiliz The Guardian gazetesine röportaj veren Alman kaleci, ''Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmem sürüyor. Sözleşmem bittikten sonra belki Liverpool'a geri dönerim. Belki İngiltere veya Almanya'da başka bir takıma gidebilirim. Henüz onu bilmiyorum.'' açıklamasında bulundu.

''BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAKTAN KEYİF ALDIM''

Bu sezon yediği gollerle eleştirilen Karius, ''Şimdilik Beşiktaş maçlarına odaklanmış durumdayım. Burada geçirdiğim zamandan keyif aldım. Şu an ne kadar sorunları olsa da Beşiktaş, oynamak için iyi bir kulüp.'' dedi.