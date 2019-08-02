Karısının kolunu kırdığı iddia edilen koca gözaltına alındı Samsun’da bir kişi karısının kolunu kırdığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da bir kişi karısının kolunu kırdığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi E.K.(23), 5 yıllık eşi A.K.’nin (27) kendisine şiddet uygulayıp sol kolunu kırdığını iddia ederek şikayette bulundu.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili A.K.’yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek eşinin odun alırken düşerek kolunu kırdığını, hastaneye götürüp kolunu sardırdığını ve kendisine iftira attığını savundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.