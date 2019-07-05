Karısının cesedini aylarca buzdolabında saklayan sanığa ölüm cezası

Çin’de karısını öldürdükten sonra cesedini buzdolabına koyarak 100 günden fazla saklayan sanığa ölüm cezası verildi.

Çin’in Şangay kentinde mahkeme, 17 Ekim 2016’da Hongkou bölgesinde evlerinde bir tartışma sonucu karısını boğarak öldüren ve 106 gün buzdolabında saklayan Zhu Xiaodong’a ölüm cezası verdi. Çin medyasında çıkan haberlere göre, 30 yaşındaki Zhu Xiaodong cinayeti işledikten sonra başka bir kadınla seyahate gitmek için karısının kredi kartından 21 bin 800 dolar harcayarak, Haian ve Jiangsu eyaletlerine ve Güney Kore’ye gitti.

Xiaodong, Ağustos ayında Şangay 2 Nolu Orta Halk Mahkemesi tarafından verilen ölüm cezasına itiraz etmişti ancak Şangay Yüksek Halk Mahkemesi Cuma günü Xiaodong’un cezasını onayladı.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, bir giyim mağazasında çalışan Xiaodong, karısını öldürdükten sonra onun sosyal paylaşım hesaplarına giriş yaptı, ailesinden ve arkadaşlarından gelen mesajlara cevap verdi. Xiaodong’un karısı Yang ailesinin tek çocuğuydu. Açıklamada, 1 Şubat’ta kayınpederinin doğum günü yemeğine katılması istendiğinde artık gerçeği saklayamayacağını fark eden Xiaodong’un polis tarafından yakalandığı bildirildi. Açıklamaya göre Xiaodong, eşinin vücudunu korumak için kullanılan dondurucuyu 22 Eylül’de internetten satın aldı ancak evde beslediği yılan, kertenkele ve kurbağaları için et depolamak amacıyla satın aldığını iddia etti.