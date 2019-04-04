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Karısının boğazını keserek kaçan şahıs yakalandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin boğazını keserek kaçan adam polise teslim oldu.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:02
Karısının boğazını keserek kaçan şahıs yakalandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin boğazını keserek kaçan adam polise teslim oldu.


Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, Y.D., (58) isimli şahıs bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe D.’nin evine geldi. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası iddialara göre, Y.D., kadının boğazını kestikten sonra kaçtı. Buldan’dan kent merkezine gelen Y.D., olaydan birkaç saat sonra polise giderek teslim oldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayı neden gerçekleştirdiği konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı.


Olaydan sonra Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Ayşe D.’nin ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 00:02
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