Karısını zincirle boğarak öldürdü

Aydın’ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını zincirle boğarak öldüren hırdavatçı, 112’yi arayarak yardım istedi. Kendisini ihbar eden cinayet zanlısı, kepenklerini kapattığı iş yerinde polise teslim oldu.

Olay, bugün saat 17.50 sıralarında Efeler 2. Sanayi Sitesi 1506 Sokak numara 29 adresinde bulunan hırdavatçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinin üzerine olan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Öztürk’ün (51) işlettiği hırdavatçı dükkanına gelen Zeynep Öztürk (45), henüz bilinmeyen bir nedenle kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki esnafların kavgayı görmemesi için kepenkleri indiren Ercan Öztürk, bir anda eline geçirdiği zincir ve bıçakla karısına saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında Ercan Öztürk’ün elindeki bıçağı almaya çalışan Zeynep Öztürk elinden yaralandı. Nefessiz kalan talihsiz kadın bir süre sonra, hareketsiz bir şekilde yere yığıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım isteyen Ercan Öztürk, polisi de arayıp “Ben birisini öldüm” diyerek kendisini ihbar etti. Kendini dükkana kapatan cinayet zanlısı, içeri girişi engelledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Öztürk’ün öldüğünü tespit ederken, zanlı ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. Hayatını kaybeden Zeynep Öztürk’ün cenazesi otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

25 yıllık evli olan Ercan ve Zeynep Öztürk’ün yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. Tüp bebek yöntemiyle sahip oldukları bir erkek çocukları bulunan Öztürk çiftinin 3 Nisan’da da boşanma davalarının görüleceği bildirildi.