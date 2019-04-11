Karısını ve kayınvalidesini altın içip öldürüp kaçan katil koca tutuklandı

Bursa’da eşi ve kayınvalidesini domuz bağıyla bağlayarak öldüren ve evdeki para ile altınları alıp Suriye’ye gitmek üzere Adana’ya kaçan katil kocayla suç ortağı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde yaşayan A.H, eşi Hayat Hattab ile kayınvalidesi Sabah Meşail’i ellerini bağlayarak öldürdü. A.H. eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra arkadaşı K.J’den kendisine yardım etmesini istedi. A.H. ile K.J. ölen kadınların cesetlerini saklamak isterken komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisleri gördü. Camdan atlayıp kaçmaya çalışan 2 kişiden K.J. ekiplerce yakalanırken A.H. ise kaçmayı başardı.

Şahsın yakalanması için çalışmalarını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri A.H’nin Adana’ya kaçtığını oradan da Suriye’ye gitmeyi planladığını tespit etti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan çalışmalarda gözaltına alınan A.H. ile arkadaşı K.J. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.H’nin ifadesinde karısından para istediğini fakat eşiyle kayınvalidesinin kendisine para vermediğini cinayeti bunun için işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.