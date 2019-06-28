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Karısını öldüren sanığa müebbet

Kırşehir'de, karısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Afgan uyruklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

28 Haziran 2019 Cuma 12:23
Karısını öldüren sanığa müebbet

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kendisini aldattığından şüphelendiği karısını öldüren Afgan uyruklu sanığa, ilk duruşmada müebbet hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Afganistan uyruklu S.M. (32) ile avukatı katıldı.

Savunması alınan S.M, eşiyle Afganistan'da yaşarken ülkelerinden kaçarak, Kırşehir'e geldiklerini söyledi.

Afganistan'da ve daha sonra Kırşehir'de eşinin sürekli telefonla görüşmesinden şüphelendiğini ve telefonunu incelediğini belirten S.M, "Bana sürekli Afganistan'daki teyzesinin kızıyla konuştuğunu söylüyordu. Ama başka erkeklerle mesajlaştığını gördüm. Olay günü bu nedenle tartıştık. Bana bıçakla saldırdı." ifadeleriyle karısını öldürme kastının olmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme heyeti, sanık S.M'ye, "eşe karşı öldürme suçundan" müebbet hapis cezası verdi.

Kırşehir'in merkez Yenice Mahallesi'nde ihbar üzerine 25 Ocak'ta bir apartman dairesine giden polis ekipleri, Afganistan uyruklu P. M'yi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulmuş, kadının eşi daha sonra cinayet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:23
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