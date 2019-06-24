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Karısını kurtarmak için yanan eve girdi, ikisi birlikte hayatını kaybetti

Kadıköy’de bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda alındı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
Karısını kurtarmak için yanan eve girdi, ikisi birlikte hayatını kaybetti

Kadıköy’de bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden karı kocanın kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda alındı. Yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli’nin engelli çocuğu ve eşini kurtarmak için daireye girdiği ancak eşi Ülker Çehreli ile beraber dumandan boğularak öldüğü öğrenildi.


Yangın dün öğle saatlerinde Kadıköy Bayer Caddesi Şehit Meltem Özkılıç sokakta meydana geldi. 7 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yanan dairede bulunan Behzat Barbaros Çehreli eşi Ülker çehreli ve engelli oğulları Bora Çehreli dumandan dolayı daireden çıkamayarak mahsur kaldı. Bu sırada olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri Bora Çehreliyi dairen çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çehreli olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangının tamamen söndürülmesi sonrasında dairede inceleme yapan ekipler Anne Ülker Çehreli ve baba Behzat Barbaros Çehreli’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Anne Ülker ve baba Behzat Barbaros Çehrelinin cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.


Çocuğu için Askeriyeyi bıraktı


Baba Behzat Barbaros Çehreli’nin Deniz Yüzbaşılıktan oğlu engelli olduğu için istifa ettiğini belirten kardeşi Mehmet Rasim Çehreli “Biz dün kendilerine gidiyorduk. Evlerine vardığımızda kapının önünde itfaiye ve polis ekipleri vardı. Baktığımızda ağabeylerimin katı yanıyordu. İlk başta öldüklerini bize söylemediler. Yeğenimi hastaneye kaldırmışlar. Kendisi karısını kurtarmak için tekrar içeriye girmiş. Yengem 150 kiloydu ikisi beraber çıkamamış” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:15
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